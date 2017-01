Usuários podem identificar notas falsas pelo celular

Um grande aliado, o aplicativo do Banco Central ajuda a reconhecer características presentes apenas em notas verdadeiras. A ferramenta é chamada Dinheiro Brasileiro.

Para fazer o reconhecimento das cédulas, basta aproximar a câmera do aparelho da cédula monetária. O aplicativo destaca os detalhes da nota sobre os quais o cidadão deve redobrar a atenção, entre eles a marca d’agua, o alto relevo e microimpressões, que podem ser vistos com uma lente de aumento. Disponível em português, inglês e espanhol no site do Banco Central, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas versões iOS e Android.

O que fazer ao receber uma nota falsa?

O Banco Central divulgou documento que indica como proceder caso o cidadão receba cédulas falsas em saques em caixas eletrônicos, bancos ou no comércio em geral. O órgão alerta que ninguém deve aceitar esse tipo de moeda, pois é oriundo de ações criminosas e, por isso, é preciso estar atento aos sinais de segurança.

No caixa eletrônico

Se o dinheiro suspeito for sacado no caixa eletrônico ou caixa 24 horas, as cédulas devem ser entregues em qualquer agência do qual a pessoa seja correntista e o banco é obrigado a trocar o dinheiro. Isso também vale para os aposentados que não têm conta em banco e sacaram as cédulas suspeitas.

Como as agências têm o registro da movimentação nos caixas, não é necessário apresentar extratos para fazer a substituição. Além disso, também não é exigido o registro de boletins de ocorrência. Basta procurar o banco de imediato.

Segundo o BC, o dinheiro armazenado nos caixas é de responsabilidade dos bancos. Portanto, nas situações em que a falsificação ficar comprovada, as instituições ficam sujeitas a sanções administrativas.

Comércio

Se o cidadão receber dinheiro falso em outras operações, como em compras e vendas no comércio, a recomendação é entregar as cédulas em qualquer banco. Nesse caso, a agência vai registrar os dados pessoais do cidadão, como nome e CPF, e as cédulas serão enviadas em até 45 dias para o Banco Central, que vai analisar o dinheiro em até 20 dias depois de receber o dinheiro.

Se ficar comprovado que ele é legítimo, a pessoa será reembolsada e o dinheiro será creditado na conta corrente. Caso contrário, não há ressarcimento. O processo pode ser acompanhado na página do BC.

Como identificar dinheiro falso

Para saber se o dinheiro é irregular, o Banco Central também indica algumas medidas:

1 – Observar a marca d’água segurando a cédula contra a luz e olhar pela frente da nota e observar na área clara as figuras que representam os animais.

2 – Ao sentir o alto-relevo, você percebe a diferença de tato em algumas áreas da nota, como no numeral do canto inferior esquerdo e nas extremidades laterais da nota.

3 – Sempre que possível, comparar a cédula suspeita com outra que se tenha certeza ser verdadeira.

O Repasse de notas falsas

O cidadão que recebe nota sem ter conhecimento de que ela não é verdadeira, não comete delito, sendo na verdade vítima. A infração ocorre quando a pessoa toma conhecimento da adulteração e faz o repasse para evitar o prejuízo. Constatada a fraude, o valor não é ressarcido.

A Polícia Militar alerta que o crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal. Quem falsifica, fabrica, adquire, vende, troca, guarda ou tenta colocar uma cédula falsa em circulação está passivo de prisão com penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão. Por isso, é importante não repassar a nota. Segundo a PM, medidas devem ser sempre tomadas para não se tornar vítima desta fraude.