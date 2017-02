Vai começar a Exposição Conquista, o evento completo

De 28 de março a 02 de abril, será realizada a 51ª edição de um dos maiores eventos agropecuários do Norte e Nordeste, a Exposição Nacional do Agronegócio de Conquista.

Para continuar sendo referência, a Exposição Conquista terá algumas novidades. Uma delas é a presença entre os rebanhos bovinos do gado Canchim, uma raça desenvolvida no Brasil pela Embrapa, e que une a rusticidade do zebu com a precocidade e o alto rendimento de carne do gado Charolês. Além disso, o evento promete se tornar, este ano, o maior encontro da equinocultura de todo o estado. Também será realizada a 3ª Exposição Nacional de Caprinos e Ovinos. Os tradicionais leilões de animais já estão confirmados no evento.

Haverá também espaços dedicados à informação e ao conhecimento com a realização da 14ª Feira de Negócios Coopmac, que neste ano contará com mais de 50 estandes, apresentações de vários artistas regionais, além de palestras de qualificação profissional e orientação empresarial. A Feira de Artesanato Conquistense (Fearc) mais uma vez vai marcar presença no Parque de Exposições Teopompo de Almeida.

Para quem procura boas opções de entretenimento, a Exposição Conquista virá repleta de opções. O evento traz mais de 30 shows ao público em seis noites de apresentações musicais, além de parque de diversões, teatro infantil, desfile de cães e praça de alimentação com mais de 20 restaurantes.