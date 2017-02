Valdemir assegura que Hospital Afrânio Peixoto não será fechado

ASCOM CÂMARA

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 22, o vereador Valdemir Dias (PT) assegurou que o Hospital Especializado Afrânio Peixoto não será fechado, como tem sido espalhado. De acordo com o parlamentar haverá apenas uma mudança no perfil da unidade hospitalar, que será ampliada. “Pelas resoluções do Governo do Estado, não há fechamento de hospital, mas uma reformulação”, disse ele.

Valdemir explicou que a discussão atual que envolve o Hospital Afrânio Peixoto gira em torno, na verdade, da manutenção dos leitos psiquiátricos, uma vez que o Afrânio Peixoto, seguindo a política antimanicomial passará a ser um hospital de retaguarda do Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Falta d’água em Itaipu – Valdemir esteve visitando a região de Itaipu para conhecer a situação da falta de água. Segundo ele, a região chega a ficar quase 30 dias sem o abastecimento de água da Embasa. “Se a cidade está sofrendo, imagine a zona rural”, disse o vereador.

Críticas às modificações no trânsito – Ainda em seu pronunciamento, o parlamentar apontou que as mudanças realizadas pelo Governo Municipal no trânsito de Vitória da Conquista estão sendo duramente criticadas pela população. “Muitas reclamações ali da (avenida) Rosa Cruz, no período do meio dia e das 18 horas”, apontou.

De acordo com o vereador as mudanças têm sido feitas de forma equivocada e experimental. “Estão fazendo modificações de forma empírica, sem nenhum estudo”, disse Dias.

Ainda falando sobre o trânsito, Valdemir destacou a necessidade de maior fiscalização na Avenida Luís Eduardo Magalhães, principalmente na região da Faculdade Independente do Nordeste durante a noite onde, segundo ele, a situação está caótica.