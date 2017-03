Valdemir condena atuação da Prefeitura: Maravilhosinha

Valdemir Dias (PT)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista dessa sexta-feira, 24, o vereador Valdemir Dias (PT) criticou a forma como a Prefeitura atuou na derrubada de habitações na comunidade Maravilhosinha. O parlamentar comentou panfleto distribuído por vereador de Situação, denunciando que ocorreram desocupações na gestão do ex-prefeito Guilherme Menezes. “Essas desocupações foram feitas de forma regular e não dessa forma truculenta como foi feito na Maravilhosinha. Na calada da noite, sem nenhum aviso”, explicou. Ele observou que a matéria exposta pelo colega trata de desocupação ocorrida em 2013. “Foram áreas em construção, não foi de gente lá morando, ou tirando na calada da noite”, afirmou. Para ele, o erro é que, no caso da Maravilhosinha, a Prefeitura “atirou para depois perguntar. Não é assim que se age”.

Nepotismo – Em sua fala, o vereador pediu que a Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo, observando a lei municipal nº 1.361/2006, investigue possíveis casos de nepotismo praticados pela gestão municipal. “E essa lei fala no seu artigo primeiro: É vedada a investidura em cargo de comissão ou função de confiança de cônjuge, companheiro com relação estável ou parente por consanguinidade, adoção ou afinidade, até o segundo grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, de Secretário Municipal ou de Vereador no âmbito da administração direta e indireta ou fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais respectivamente”.

Valdemir ainda destacou a audiência sobre o Programa Mais Futuro, ocorrida ontem, 24. O programa do Governo do Estado oferece bolsas de permanência estudantil para estudantes universitários da rede estadual. Dias alertou que a evasão escolar chega a 50% e o programa será uma importante ferramenta para enfrentar essa situação porque concederá bolsas de auxílio de R$ 300,00 a R$ 600,00. Ele observou que as inscrições para o programa estão abertas até 31 de março.