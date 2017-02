Valdemir Dias faz indicações de construção de escolas

Valdemir Dias (PT)

O vereador Valdemir Dias (PT) trouxe, nesta quarta-feira (15) à Câmara Municipal, duas indicações de construção de escola, uma no bairro Conveima II e outra no Bairro Felícia. No uso da tribuna, o vereador pediu também que todos os temas sejam debatidos de forma sustentável na Câmara para depois retornar à sociedade, evitando assim que a prefeitura faça decretos e tomem decisões não devidamente fundamentada.

Para atender o bairro de Jardim Valéria e adjacência, o vereador Valdemir Dias solicitou à prefeitura municipal e secretaria de educação, a construção de uma escola no Conveima II. Valdemir solicitou também a construção de uma escola no Bairro Felícia, para atender cerca de 300 crianças que moram próximo à localidade. “ Fico feliz em poder trazer, nesta manhã essas duas importantes indicações para educação de Vitória de Conquista. Essas duas localidades tem escolas com sedes alugadas, e precisam de uma sede própria para melhor atender essas crianças”, afirmou.

Em sua fala, o vereador reforçou a importância de trazer todos os debates e diálogos para à Câmara Municipal: “É preciso discutir ao máximo, para que de forma sustentável a gente devolva o assunto à sociedade”, defendeu. Valdemir trouxe esse assunto para criticar as “idas e vindas” de decretos realizados atualmente pelo secretário de transporte e mobilidade urbana. “ Temos uma portaria em relação a regulamentação das paradas dos ônibus intermunicipais, que depois foi revogada, corrigida. Sabemos que o secretário e o prefeito estão fazendo as portarias, tentando acertar, mas essa câmara precisa ser mais ouvida, os debates precisam passar por aqui primeiro”, acrescentou.