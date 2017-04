Valdemir Dias: “Herzem recebe contas com saldo positivo”

ASCOM CÂMARA

Valdemir Dias

O vereador Valdemir Dias destacou a entrega do relatório da gestão do governo anterior onde é possível perceber as fontes de recursos, repasses constitucionais e todas elas estão com saldo em conta, de acordo com o parlamentar. “Diferente de muitos municípios do país o prefeito Guilherme deixou a cidade adimplente com seus servidores, com seus fornecedores e com saldo em praticamente todas as contas”, apontou o edil.

Valdemir falou ainda da mobilização da população que esteve nas ruas contra a PEC da Reforma da Previdência. De acordo com o parlamentar a PEC promove uma série de maldades contra a população brasileira. “O povo unido vai fazer com que essa reforma não passe”, disse o vereador.

O parlamentar apontou que medidas como a PEC da Previdência caem quando o povo se mobiliza e se mostra contrário. Ele aproveitou para convidar a população a participar das manifestações. “Vamos para as ruas, vamos lutar”, disse Valdemir.