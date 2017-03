Valdemir Dias lamenta “dias difíceis”

Valdemir Dias (PT)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa sexta-feira (03), o vereador Valdemir Dias (PT) frisou que “vivemos dias difíceis”, referindo-se ao falecimento de Dona Marisa Oliveira, esposa do presidente Hermínio Oliveira (PPS), vítima de um acidente automobilístico no último sábado (25), da radialista Sara de Castro e do produtor cultural Paulo Mascena, de ontem para hoje.

Em sua fala, o edil apresentou duas indicações para construção de escolas nos bairros Espírito Santo, que vai atender ainda as localidades Vila Elisa e Morada Real, e no Cruzeiro, onde já existem duas unidades que estão no limite de suas capacidades.