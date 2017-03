Valdemir Dias lamenta falta de merenda em Conquista

Valdemir Dias (PT)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta sexta-feira, 10, o vereador Valdemir Dias (PT) lamentou que já no início do ano as crianças atendidas pelas creches e escolas da rede municipal de ensino estejam sofrendo com a falta de itens da merenda escolar. “Há anos não se ouvia falar em Vitória da Conquista de falta de merenda escolar”, disse Dias.

Valdemir apontou ainda que, apesar de o Governo anterior ter deixado saldo em caixa e atas de registro de preço para serem utilizados pelo novo governo, que segundo o parlamentar, insiste em colocar a culpa no governo encerrado desde 31 de dezembro de 2016. “É muito fácil transferir responsabilidades como tem sido feito por esse governo, transferindo pro governo passado”, disse ele.

Ex-secretário municipal de Educação, Valdemir lembrou que em anos anteriores, a equipe de alimentação escolar foi finalista nacional no prêmio de gestão eficiente da merenda escolar. “Como vamos sair de uma gestão premiada pra uma situação dessa?”, questionou o vereador.

Valdemir sugeriu que, em vez de suspender licitações o atual governo utilize o artifício do equilíbrio de preços, para os casos em que tenha havido alguma alta ou baixa significativa no preço de algum item. “Se tiver desajuste de preço de qualquer item, é simples. Se tiver qualquer desajuste chamasse pro reequilíbrio financeiro. Há essa prerrogativa na lei”, apontou o vereador se utilizando da experiência acumulada pelos anos na secretaria de Administração e Educação do município.