Valdemir: Executivo aceita reajustar em 7,64% salário dos professores

Valdemir Dias (PT)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa sexta-feira, 26, o vereador Valdemir Dias (PT) ressaltou o papel de mediador assumido pela Casa na negociação salarial entre a Prefeitura Municipal e os servidores municipais. Valdemir adiantou que o Executivo aceitou reajustar em 7,64% o salário dos professores da rede municipal, o que vai garantir o cumprimento do piso salarial nacional, uma exigência legal que já vinha sendo cumprida desde 2009. Valdemir explicou que a decisão é fruto de uma reunião ocorrida ontem, 25, entre a categoria, a gestão municipal e a Comissão da Câmara designada para acompanhar as negociações. A comissão é formada pelos vereadores Luís Carlos Dudé (PTB) e Gilmar Ferraz (PMDB), da Bancada de Situação, e pelo próprio Valdemir Dias (PT) e a parlamentar Nildma Ribeiro (PCdoB), da Bancada de Oposição.

Valdemir sublinhou que, inicialmente, somente as faixas 1 e 2 da categoria seriam comtempladas, o que, segundo ele, destroçaria toda a tabela. O vereador frisou que, com muito diálogo e o trabalho de demonstrar à Prefeitura a necessidade de ampliar o reajuste a toda a tabela, se conseguiu um consenso. A categoria ainda conquistou 25% de aumento no vale-alimentação e outros benefícios. Ele lamentou que a negociação ainda não tenha abarcado os monitores que, até o momento, só obtiveram majoração de R$ 100 reais na CET (Condição Especial de Trabalho). “Como nós tivemos avanço com os professores, eu tenho certeza que com o auxílio dessa Casa, com nossa experiência, mostraremos ao Executivo que tem sim, pelo menos, como repor a inflação do servidor público municipal”, falou.

Em sua fala, informou que hoje a negociação é com as demais categorias que ainda permanecem sem reajuste. “Para que nós possamos convencer o Executivo Municipal também, que é o papel dessa Casa. Auxiliando o Executivo, mostrando ao Executivo Municipal, como nós fizemos ontem, nós mostramos os caminhos para que se pudesse chegar a esse aumento de 7,64% para os professores”, disse.