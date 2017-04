Valdemir: “Governo não está mais perto. Está mais longe…”

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista o vereador Valdemir Dias (PT) cobrou diálogo por parte da Prefeitura Municipal sobre temas como a possível mudança de endereço do Centro de Apoio e Atenção à Vida (CAAV), que foi anunciada recentemente.

Valdemir disse que o Legislativo Municipal não pode admitir a tomada de decisões de forma unilateral. “Nós não podemos admitir que decisões unilaterais sem ouvir a comunidade, sem ouvir essa Casa. Falta diálogo. O governo não está mais perto de você, está mais longe”, disse o vereador fazendo referência ao atual slogan do Governo Municipal.

Ele destacou as premiações recebidas pelo CAAV na prevenção do contágio vertical da Aids (quando o vírus passa da mãe para o bebê). “Reconhecidamente Vitória da Conquista é referência nisso”, disse ele.

De acordo com o vereador a população tem observado uma série de retrocessos nos âmbitos municipal e federal através de decisões como o fim do programa Farmácia Popular e da redução da oferta de carros pipa no abastecimento de água na zona rural. “Essa Casa não pode admitir esse tipo de retrocesso”, disse Valdemir.

Uma boa notícia – Valdemir parabenizou a Faculdade Santo Agostinho pela inauguração de seu ambulatório que vai atender pediatria e clínica geral. Por mês serão atendidas em média 250 pessoas. “Uma boa notícia para a nossa cidade com tantos retrocessos acontecendo”, disse Valdemir.