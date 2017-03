Valores do FGTS podem ser usados para consórcios

O Governo Federal divulgou o calendário oficial de saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com o objetivo de injetar mais dinheiro na economia. Mas antes de sair gastando sem planejar, é importante avaliar as opções do mercado para considerar as melhores alternativas de investimento.

O consórcio é uma delas. Modelo de negócio que é isento de juros e com ampla flexibilidade, o sistema permite compras programadas em médio e longo prazo. “É importante as pessoas saberem que é possível utilizar o valor da conta inativa para o investimento em consórcio”.

Para quem ainda não investe em consórcios, esse valor das contas inativas pode ser uma oportunidade para quem quer adquirir um imóvel ou veículo, de forma mais econômica e planejada. É um meio de capitalizar esse recurso, usando de forma racional e programada.

Para quem já tem um consórcio, são diversas possibilidades de utilização destes valores das contas inativas, entre elas a oferta de lances, para quem está se planejando para buscar a contemplação do seu plano. Fazendo isso, o consorciado pode reduzir o valor das prestações em aberto, quitar da última parcela para a primeira (ordem inversa) ou quitar as parcelas a contar pelo próximo pagamento (ordem direta).

O consorciado também pode antecipar prestações. É possível antecipar parcelas vincendas reduzindo o prazo, neste caso antecipando o pagamento das últimas parcelas.

Também é possível aproveitar este valor das contas inativas para regularizar parcelas em atraso, e manter o consórcio ativo. Para casos de contemplação, é importante estar em dia para usufruir do crédito.

Os saques das contas inativas começam no dia 10 de março e seguem até 31 de julho. O saque do dinheiro pode ser feito por quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho.