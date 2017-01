Vestibular da UESB marcado pela tranquilidade

Depois de dois dias de provas, chega ao fim o Vestibular Uesb 2017. De acordo com a Comissão Permanente do Vestibular (Copeve), o exame, mais uma vez, ocorreu dentro da normalidade e apresentou um baixo índice de ocorrências. Para a maioria dos vestibulandos, o processo seletivo também foi tranquilo, principalmente, por causa da diminuição de dias de provas e também do número de questões, novidade que causou maior expectativa e gerou muitos comentários entre os candidatos. Saiba mais Abstenções do Vestibular 2017 Com o fim do Vestibular, a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) divulgou o número finais de abstenções. Considerando os dois dias de provas, 23,2% dos candidatos não realizaram o processo seletivo, o que significa dizer que 4.129 vestibulandos não compareceram aos locais de provas. O maior número de abstenções foi registrado em Vitória da Conquista, onde 2.741 candidatos se ausentaram. Em Jequié, 1.151 vestibulandos não realizaram as provas. Já em Itapetinga, o quantitativo de abstenções foi de 237. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Copeve pelos telefones (77) 3261-8604, em Itapetinga; (73) 3528-9695, em Jequié, e (77) 3422-3926, em Vitória da Conquista, ou pelo e-mailvestibular@uesb.edu.br. Família: apoio indispensável durante o Vestibular

Sem dúvidas, o vestibular é um momento ímpar na vida do estudante, pois é o primeiro passo em direção à conquista profissional tão desejada. Nessa hora, o apoio da família é de fundamental importância para que o vestibulando tenha o incentivo necessário para ingressar em uma universidade. Para alguns pais, isso significa voltar a estudar. Leia na íntegra Para realizar o sonho, a distância não é obstáculo

Quilômetros de distância, horas de viagem e, até mesmo, a possibilidade de construir uma nova vida longe da família. É assim para parte dos vestibulandos que vêm de outras cidades e buscam realizar o sonho da profissionalização na Uesb. Sul, Sudeste, Oeste, não importa a região da Bahia, eles querem garantir sua vaga. Confira Vestibular 2017: gabaritos do 1º dia de provas

Chegou a hora de conferir os gabaritos do primeiro dia do Vestibular Uesb 2017. A primeira parte das provas objetivas do processo seletivo contou com questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática. Confira aqui os gabaritos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) pelos telefones (77) 3261-8604, em Itapetinga; (73) 3528-9695, em Jequié, e (77) 3422-3926, em Vitória da Conquista, ou pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br. Acompanhe o Vestibular 2017 em nossa Revista Eletrônica