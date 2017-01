Vestibular da UESB neste fim de semana

Durante os dias 15 e 16 de janeiro, mais de 17 mil candidatos estarão participando do Vestibular Uesb 2017. Para garantir a tão sonhada vaga no curso de graduação, é necessário dedicação, concentração e atenção a todos os detalhes que antecedem os dias de prova. O primeiro passo agora é verificar seu local de prova com atenção e, se possível, checar o caminho que o levará até ele, para que não haja problemas com tempo de deslocamento e qualquer eventual atraso. Por falar em horário de prova, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8 horas (horário local) em todas as três cidades onde as provas serão aplicadas (Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista). O candidato que chegar, em qualquer um dos dias, após o fechamento dos portões estará automaticamente eliminado. Lembrando ainda que novos locais de provas foram disponibilizados tendo em vista a ocupação da universidade pelos estudantes, que terminou na última semana. Para ingressar na sala de aplicação das provas, o vestibulando deverá apresentar carteira de identidade original recente ou equivalente. Além disso, todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos deverão ser guardados em saco plástico transparente, disponibilizado pelos fiscais nos dias de prova, e alocados embaixo da cadeira do candidato. Os telefones celulares devem ser guardados, sem a bateria acoplada, junto aos outros equipamentos. O candidato só deverá abrir o saco com os equipamentos após se retirar do prédio de aplicação da prova, sob pena de eliminação do processo. Serão eliminados os candidatos que forem surpreendidos com aparelhos eletrônicos, tais como relógio digital, pager, bipe, telefone celular (mesmo que desligado), walkman, diskman, gravador, laptop, máquina de calcular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, assim como estiver portando e/ou usando óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenço ou qualquer objeto que cubra os cabelos. Para realização da prova, o candidato poderá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta transparente e lápis preto. É importante ainda ficar atento à duração de cada prova. No domingo, 15, as provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e Redação terão o tempo máximo de 4h30 para realização. Já na segunda, 16, os candidatos poderão solucionar as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza em até 4 horas. Todos os detalhes do Vestibular Uesb 2017 podem ser conferidos no Manual do Candidato. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) por meio dos telefones (77) 3261-8604, em Itapetinga; (73) 3528-9695, em Jequié, e (77) 3422-3926, em Vitória da Conquista, ou pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br. Assessoria de Comunicação