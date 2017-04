Viabahia libera trânsito na BR 116 Rio Bahia

COMUNICADO

A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A informa que liberou o tráfego de veículos agora pela manhã (19/04), na altura do Km 919,300 m da BR-116, proximidades do município de Encruzilhada. No local houve um acidente com um caminhão carregado de produto perigoso por volta das 9h20 de ontem (18/04).

A concessionária acionou a empresa transportadora Pamcary desde o início da operação, mas a mesma só chegou ao local por volta das 21h10, iniciando assim o procedimento de transbordo da carga. Para tentar minimizar os transtornos causados aos usuários, a VIABAHIA contratou equipamentos extras e adaptados para operações deste tipo, mas não pode realizar os procedimentos, pois a equipe de segurança contratada pela Pamcary (a Suastrans) reiterou a orientação de que a rodovia deveria permanecer interditada ao tráfego e o tanque só poderia ser manejado por equipe especializada, por conta do risco de explosão do produto.

Além disso a VIABAHIA deslocou todos os recursos disponíveis para o atendimento, com Unidades de Resgate, guincho pesado, viaturas de inspeção e coordenação de tráfego. Também foram acionados para apoio o SAMU 192, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

Serviços aos usuários

A concessionária atende a chamados através dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho e 0800-6000-116 para a BR-116 – rodovia Santos Dumont, que recebem chamadas também através de aparelho celular. Ao longo das rodovias há Bases dos Serviços de Atendimento aos Usuários (SAUs), que estão equipadas com banheiros femininos e masculinos e banheiros para portadores de necessidades especiais.

Trechos:

BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho (Salvador – Feira de Santana) – 113,2 Km: importante interligação estadual, que atravessa a região de alta densidade demográfica. Salvador e Feira de Santana são fortes polos de atração de viagens de veículos de passeio.

BR-116 – rodovia Santos Dumont (Feira de Santana – Divisa BA/MG) – 554,1 km: caracteriza-se pelo intenso tráfego de veículos comerciais, exercendo um papel de eixo de integração norte-sul do país, interligando a região Nordeste às regiões Sul e Sudeste.

VIABAHIA, Pela VIA, a Bahia vai

Acesse o site: http://www.viabahiasa.com.br