Vice Prefeita Irma Lemos almoça no Restaurante Popular

Restaurante Popular recebe comitiva da Secretaria Desenvolvimento Social

Logo nos primeiros dias da atual gestão municipal, o número de refeições diárias servidas no Restaurante Popular, que havia sido reduzido no ano passado, aumentou de 650 para 1000. Garantir a segurança alimentar e a qualidade do atendimento ao público, são os novos desafios. Nesta sexta-feira, 6, a comitiva da Secretaria de Desenvolvimento Social fez uma visita ao local na hora do almoço. No cardápio, pepino à vinagrete, feijão, farofa, arroz, carne e cubos de frango. Menu aprovado pela secretária de Desenvolvimento Social, vice prefeita Irma Lemos, que almoçou no Restaurante Popular e acompanhou de perto o funcionamento do serviço.

A comitiva avaliou desde a disponibilidade de estacionamento, fila para entrada e higienização do local, até a variedade da comida servida. “Vamos sempre buscar o aprimoramento do nosso serviço para que consigamos manter uma avaliação positiva da população”, colocou a secretária Irma Lemos.

O Restaurante Popular, inaugurado em 2014, atende a mais de 15 mil pessoas por mês. Os clientes pagam R$ 3 reais pela refeição; o preço em conta é possível porque a Prefeitura cobre 60% do valor do custo do prato. Isso representa um investimento de R$ 1.177.000,00 por ano ao município.

O trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social agora é continuar garantindo que milhares de pessoas, como o aposentado Manuel de Jesus, de 81 anos, tenham uma refeição barata e nutritiva com qualidade. “Chego por volta das 11:40. Bato papo, como bem, sou bem tratado e fico satisfeito”, conta. “Até o médico diz que minha saúde está bem porque me alimento de forma adequada”.

O Restaurante Popular funciona de segunda a sexta, das 11 às 14 horas.