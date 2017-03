Campeonato Baiano: Vitória da Conquista 0 X 1 Bahia

O ECPP Vitória da Conquista perdeu por um tento a zero para o time misto do Bahia na tarde deste domingo, 05, no estádio Lomanto Júnior.

O Bahia marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo. O ECPP Vitória Conquista esboçou reação, tendo inclusive perdido a chance de empatar o jogo, com um pênalti cobrado para fora.

Essa é a primeira derrota do ECPP dentro de casa pelo Baianão. Mesmo com a derrota, o Vitória da Conquista permanece na zona de classificação do campeonato.

O próximo compromisso dos conquistenses é contra a Juazeirense, fora de casa, no próximo dia 19 de março, às 16h.

O árbitro Jailson Macedo de Freitas não decepcionou desta vez, fazendo um trabalho correto dentro das quatro linhas.

Antes do inicio da partida, a arbitragem concedeu um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao produtor cultural Paulo Macena, falecido na última sexta-feira, 03.