Vitória da Conquista recebe eventos sobre alimentação fora do lar

Encontros acontecem nos dias 27 e 28, com palestra e oficinas gratuitas

O hábito de alimentação fora de casa já corresponde a 28% dos gastos dos brasileiros com alimentos. O segmento de bares e restaurantes apresentou uma expansão anual em torno de 10% entre os anos de 2004 e 2014, sendo responsável por 2,4% do PIB, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Diante dessa demanda, o Projeto Sebrae Conecta vai realizar o Encontro com o Especialista para o segmento de alimentação fora do lar, em Vitória da Conquista, na Casa Rafiki, no dia 27 de abril, a partir das 19h. As inscrições podem ser feitas na loja virtual do Sebrae

Na ocasião, será apresentada a palestra a “Receita de Gestão”, ministrada pelo consultor em Gestão de Empreendimentos Gastronômicos, Ênio Valli.

Já na sexta-feira, 28, serão realizadas as oficinas Organização e Técnica de Serviços de Restaurantes, das 8h30 às 12h, e Organização de Fluxo de Cozinha, das 14h às 17h30, no auditório do Sebrae.

De acordo com a técnica do Sebrae em Vitória da Conquista, Juliana Mangabeira, o segmento de alimentação fora de casa é complexo e a falta de uma boa gestão faz com que 35% dos bares e restaurantes fechem as portas nos primeiros dois anos. “Dessa forma, para não sucumbir ao insucesso, atuar no segmento exige uma busca constante pela qualidade dos serviços oferecidos e amplo conhecimento do setor. Além disso, é necessário um planejamento adequado, desde o investimento inicial até o cumprimento das regras estabelecidas por órgãos municipais e federais”, explica.

Outras informações podem ser obtidas no Sebrae em Vitória da Conquista, que fica na Rua Coronel Gugé, 221,Centro, ou através do telefone (77) 3424-1600

Programação

Encontro com o Especialista

Especialista: Ênio Valli

Local: Casa Rafiki

Data: 27/04 (quinta-feira)

Horário: 19h

Oficina Organização e Técnica de Serviços de Restaurantes

Facilitadora: Kelly Santos

Local: Auditório do Sebrae

Data: 28/04 (sexta-feira)

Horário: 08h30

Oficina Organização e Fluxo de Cozinha

Facilitadora: Kelly Santos

Local: Auditório do Sebrae

Data: 28/04 (sexta-feira)

Horário: 14h