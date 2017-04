Vitória da Conquista sedia “FNDE em Ação”

Vitória da Conquista vai sediar, nos próximos dias 27 e 28 de abril, o “FNDE em Ação ”. O evento, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e é voltado para prefeitos e secretários de educação de todos os municípios da Bahia.

Nos dois dias de evento, as atividades serão realizadas no auditório da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A cerimônia de abertura vai contar com a presença do presidente do FNDE, Silvio Pinheiro, entre outras autoridades.

Como parte da programação, técnicos do FNDE vão promover atendimento institucional e individualizado aos gestores educacionais da região. Também serão realizadas palestras sobre obras, Plano de Ações Articuladas (PAR), o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Novo Mais Educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e prestação de contas.

Inclusive, nesse último tema serão dadas orientações sobre como os municípios e estados devem prestar contas da aplicação dos recursos recebidos pelo Governo Federal para investimentos na área de educação.

Para participar, os gestores devem acessar esse link: https://goo.gl/forms/rJxFMJPz5JoZw0nw2 e preencher o formulário de inscrição.

Confira a Programação: