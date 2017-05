Viviane condena ataques à servidores

Texto e foto: Ascom Câmara

Viviane Sampaio (PT)

A vereadora Viviane Sampaio (PT) afirmou estar surpresa com a “atitude de representantes do governo municipal, que ocupam cargos de confiança, desrespeitando os dirigentes sindicais e servidores por meio de áudios e mensagens em whatsapp com tons de ameaça, carregados de preconceitos e com uso de palavras pejorativas”. Durante a sessão dessa quarta, 24, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, servidores da Prefeitura Municipal lotaram a plenária e dependências da Câmara para reivindicar reajuste salarial. Os servidores vêm articulando uma agenda de mobilizações diante da proposta de reajuste zero da gestão do prefeito Herzem Gusmão.

Em seu pronunciamento, a parlamentar ressaltou que manifestações e ocupações por melhorias para a categoria sempre aconteceram, mas é surpreendente a postura de membros da gestão do atual prefeito. Ela lembrou que os servidores, constitucionalmente, têm direito à greve e os representantes do governo precisam respeitar essa garantia.

Viviane atestou que tal situação jamais ocorreu nas gestões de seu partido. “Posso aqui testemunhar, tanto como trabalhadora quanto gestora, do respeito que o Governo Participativo sempre teve com entidades sindicais, tratando todos de forma igualitária e transparente”, disse.

Reajustes acima da média – Sobre acusações de que em gestões do PT os servidores não receberam reajuste, afirmou: “No Governo Participativo foram concedidos reajustes acima da inflação, além da concessão e revisão dos valores do auxílio alimentar e de outros benefícios”. Ela explicou que, em 2014, o aumento salarial foi de 6,78%, em 2015, 8,84% e, em 2016, foi de 11,68%, acima da inflação.

Viviane ainda disparou: “Desta forma, é inadmissível que após 20 anos de respeito e valorização do servidor, mesmo em momentos de crises econômicas graves, que essa nova gestão, que diz está governando com os ‘melhores’, não tenha capacidade de organizar as contas para garantir o direito constitucional da revisão geral anual da remuneração dos servidores ou, no mínimo, conceder a reposição da inflação conforme prevê a Constituição Federal”.

Ela parabenizou os sindicalistas e servidores que “estão na luta mesmo sob ameaças de representantes do governo. Avante servidores. A luta continua, nenhum direito a menos”.