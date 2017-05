Viviane parabeniza agentes de saúde e de endemias

Texto e foto: Ascom Câmara

Viviane Sampaio (PT)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa sexta-feira, 26, a vereadora Viviane Sampaio (PT) parabenizou os agentes de saúde por mais uma conquista. “Nessa semana a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que regulamenta as atribuições dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias”, disse. Ela explicou que as categorias não possuíam uma lei de regulamentação da profissão, apenas uma portaria do Ministério da Saúde. “Então, essa é uma conquista grandiosa para essa categoria. Parabéns por mais essa conquista”, falou.

Em sua fala, frisou a sua participação num seminário sobre violência obstétrica promovido pela Ordem dos Advogados da Bahia (OAB). O evento aconteceu no dia 19 de maio e a edil representou a Câmara numa mesa sobre a responsabilidade do Legislativo no enfrentamento a essa problemática. Viviane informou que ela e a colega Nildma Ribeiro apresentaram um requerimento para a realização de uma sessão especial sobre Violência Obstétrica em Vitória da Conquista. A ação deve acontecer no dia sete de junho, data em que se comemora também a fundação do Conselho Municipal da Mulher. A parlamentar lamentou que muitas mulheres sejam submetidas a esse tipo de violência, situação ainda mais agravada pelas circunstâncias da gravidez, pré-natal ou pós-parto. Para ela, é inadmissível que um momento que deveria ser sublime se transforme em trauma para muitas mulheres.

Repúdio – A vereadora condenou a atitude do cantor e vereador Igor Kannario durante sua apresentação na micareta de Feira de Santana, no domingo, 21. Na ocasião, ele discutiu com uma policial militar, agredindo-a verbalmente. Para Viviane, é inconcebível esse tipo de atitude contra uma mulher, sobretudo na atuação de sua profissão.