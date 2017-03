Viviane Sampaio alerta para falta de água potável na Roseira

ASCOM CÂMARA

Viviane Sampaio (PT)

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa sexta-feira, 10, a vereadora Viviane Sampaio (PT) alertou para a situação crítica que a comunidade da Roseira e adjacências vem enfrentando – a falta de água potável. Ela explicou que participou de uma reunião extraordinária do Conselho Local de Saúde da Roseira, no último dia 4, e a pauta única foi a falta de água potável no povoado e em todas as regiões do entorno. Cerca de 100 representantes dessas comunidades participaram e o que causou estranheza foram as ausências da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, órgãos da gestão municipal.

“[Os moradores] receberam a informação através dos controladores de água que a partir daquela data os pipeiros, os carros-pipa, não vão mais fornecer água potável nas residências. Em cada região será escolhido um ponto apenas e as pessoas, as famílias, com as suas quotas diárias de água, terão que ir buscar essa água e levar até às suas residências. Então, está uma confusão muito grande”, detalhou. Segundo Viviane, “como não houve representantes do governo municipal para esclarecer melhor essas medidas, foi encaminhado, através do Conselho Local, uma comissão com representantes de todas as localidades para vir até aos órgãos competentes para, dessa forma, receber melhor essas informações”. Ela advertiu que esse problema precisa ser urgentemente resolvido: “Não é só a região da Roseira. Eu pude observar que é basicamente toda a zona rural de Conquista, entendendo que água é um serviço básico e que a população vem sofrendo com a falta d’água”.

Em sua fala, a parlamentar parabenizou os estudantes do curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista, por terem conquistado a nota máxima, cinco, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Ela parabenizou o diretor Orlando Caires e lembrou que o campus já alcançou o excelente resultado por duas vezes no curso de Enfermagem.

Falta de luvas na rede de saúde – Segundo a vereadora “está faltando luvas há mais de três semanas na rede pública de saúde e com isso há uma suspensão dos curativos, dos procedimentos que necessitam de luva, como procedimentos odontológicos, preventivos. A população está ficando desassistida”. Viviane espera que a situação seja resolvida o quanto antes e destinou uma indicação para o abastecimento de luvas em todos os estabelecimentos de saúde da rede municipal.

Em sua fala, a parlamentar ressaltou que a Comissão de Saúde, da qual é presidente, não pôde avançar em seus trabalhos porque não conseguiu ainda uma agenda com a secretária municipal de Saúde, mesmo o ofício sendo datado do dia 16 de fevereiro, ainda não tivemos uma resposta da reunião com essa secretária para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos visitando as unidades de saúde”.