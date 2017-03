Viviane Sampaio convoca trabalhadores para Paralisação Geral

Viviane Sampaio (PT)

Na sessão ordinária desta sexta-feira (03), a vereadora Viviane Sampaio (PT) convocou os trabalhadores para dois atos contra a reforma da previdência. A vereadora prestou condolências ao Presidente da Câmara, Hermínio Oliveira, pelo falecimento da sua esposa, Dona Mariza Oliveira, e à família da radialista Sara de Castro, que também veio a óbito.

Viviane Sampaio deixou registrado sua participação na reunião da Frente Brasil Popular e convidou à todas as mulheres para participação do movimento paralisação, que será realizado no dia 8 de março contra a Reforma Previdenciária. “Convocamos todas as mulheres para no dia 8 de março, se juntarem ao movimento, onde estaremos marchando pelas ruas da cidade, mostrando que não somos invisíveis, mostrando que não aceitamos nenhum direito a menos e não aceitamos nenhuma mulher a menos”, convidou.

Ainda sobre as atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a vereadora convidou a todas também para participar da Sessão Especial Diploma Mulher Cidadã Loreta Valadares, a ser realizada também no dia 8 de março, às 8:30h , na Câmara Municipal, que homenageia mulheres que se destacam em Vitória da Conquista na defesa dos direitos e igualdade de gênero. “Contamos com a presença de todas mulheres. Precisamos encampar essa luta, precisamos lotar essa Casa e as ruas da nossa cidade”, destacou.

Viviane, em nome da Frente Brasil Popular, convocou também todos os trabalhadores conquistenses para uma Paralisação Geral, a ser realizada no da 15 de março. O ato visa barrar as reformas trabalhistas e da previdência social propostas pelo atual Governo Federal.