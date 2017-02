Viviane Sampaio fala de reunião com o MP sobre o Afrânio Peixoto

ASCOM CÂMARA

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 22, a vereadora Viviane Sampaio (PT) contou que a Comissão de Saúde e Assistência Social esteve reunida com o Ministério Público Estadual, representado pela promotora Dra. Guiomar Miranda, juntamente com representantes dos usuários da saúde mental, da Associação de Psiquiatria, da Comissão de Trabalhadores do Afrânio Peixoto.

De acordo Viviane, presidente da Comissão de Saúde, durante a reunião foi discutida a reforma e a mudança de perfil do Hospital Especializado Afrânio Peixoto. Ela apontou ainda que a comissão deu parecer favorável à proposta de mudança de perfil do Afrânio Peixoto, desde que se adote o projeto já apresentado que garante 48 leitos para retaguarda do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) e 25 para assistência a pacientes psiquiátricos em crise.

Para aprofundar ainda mais as discussões, a Comissão de Saúde da Câmara deverá solicitar uma audiência sobre a mudança do perfil do Afrânio Peixoto, conforme revelou Viviane Sampaio.

Falta de médicos – A vereadora informou que realmente estão faltando médicos em algumas comunidades rurais, a exemplo de Veredinha. De acordo com a parlamentar, a falta de médicos está acontecendo devido ao fato de os médicos cubanos terem retornado a Cuba e o Governo Federal não ter enviado outros profissionais para ocuparem as lacunas deixadas.