Viviane Sampaio repudia terceirização trabalhista

Viviane Sampaio (PT)

Na sessão ordinária desta sexta-feira, 24, a vereadora Viviane Sampaio (PT) repudiou a aprovação do projeto de lei sobre a terceirização, fazendo duras críticas ao Governo Federal. A parlamentar repudiou também a ação do prefeito Herzem Gusmão pelas derrubadas das casas na comunidade Maravilhosinha, ocorrida recentemente em Vitória da Conquista.

Viviane iniciou seu pronunciamento afirmando que este é um dia de luto para toda a classe trabalhadora, brasileira devido a aprovação do projeto de lei sobre a terceirização do trabalho. “Essa PL, que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer atividade, foi apresentado ao Congresso pelo governo de Fernando Henrique Cardoso há 19 anos. Foi engavetado no início do governo Lula, e agora retomado por esse governo ilegítimo Michel Temer”, contou. “Isso é um verdadeiro retrocesso!”, completou.

A vereadora se solidarizou com todas as famílias que tiveram suas moradias derrubadas na madrugada no último sábado na comunidade Maravilhosinha, no bairro Zabelê, e repudiou ação do Prefeito Herzem Gusmão, segundo a mesma, pela falta de assistência e falta planejamento para conduzir a ação de desocupação. “ Não somos a favor de ocupações em áreas de preservação ambiental. Todavia, repudiamos a forma desumana e pela violação de preceitos constitucionais como a dignidade humana e a violação da casa”, afirmou. Viviane esclareceu ainda que durante o governo participativo, houve sim desocupações, entretanto, todas ocorreram obedecendo a todos os preceitos legais e principalmente respeitando as pessoas.

A parlamentar informou também sobre uma emenda parlamentar do Deputado Federal Jorge Solla (PT), que destinou R$ 400 mil para construção de uma Unidade de Saúde no bairro Vila América. “ A primeira parcela do recurso já está no Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 81.600,00 , fruto da parceria entre o ex prefeito Guilherme Menezes e o Deputado Jorge Solla”, informou.